فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزة

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

قالت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الفصائل الفلسطينية، أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن طيران الاحتلال المروحي هبط لإجلائهم.

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