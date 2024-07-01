رئيس الوزراء الفرنسي: اليمين المتطرف بات على أبواب السلطة

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء الفرنسي

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، بأن اليمين المتطرف بات على أبواب السلطة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.





وقال رئيس الوزراء الفرنسى إننا سنعمل على ضمان عدم حصول حزب التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة، وأدعو لعدم التصويت نهائيا لحزب التجمع الوطني.

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