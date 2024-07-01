نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رحيل كهربا عن الأهلي.. 3 عروض خليجية لضم هداف القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد توتر العلاقة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وخرج كهربا مؤخرا من قائمة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، عقب اعتراض اللاعب على عدم مشاركته في لقاء فاركو، وعدم استكمال مران المستبعدين.

- حقيقة رحيل كهربا

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" كهربا يستعد للرحيل عن الأهلي سواء بالإعارة أو البيع وذلك كان قرار لجنة التخطيط وتوجد أزمة بين اللاعب وكولر".

وتابع:" كهربا تحدث مع وكيله أحمد يحيى، الذي أبلغه وجود 3 عروض عربية شواء بالإعارة أو البيع".

وأختتم:" الأمر تأزم بشكل كبير بين كولر وكهربا وقريبا ستشهد قرار برحيل اللاعب".