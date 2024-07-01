نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن القرار النهائي من إعادة مباراة سموحة وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية عن الموقف النهائي من إعادة مباراة بيراميدز وسموحه بعدما أصفر الحكم على انتهائها، عقب اندلاع الحريق في جميع أرجاء ستاد الإسكندرية، وقرر استئنافها في وقت لاحق.



وقررت إدارة المسابقات استئناف ما تبقى من زمن المباراة القانوني بنفس الظروف التي انتهت اليها المباراه في الدقيقه 49 يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024، الساعه 8:00 مساء على استاد الجيش برج العرب.

وقد أعلن رئيس رابطة الأندية أحمد دياب إعادة مباراة سموحة وبيراميدز مرة أخرى بسبب ما حدث في ستاد الإسكندرية موضحا أنه سيتم وضعها تحت بند الظروف القهرية وبالتالي يتم إعادتها مرة أخرى.

وأعلن الحكم الغاء مباراة سموحة وبيراميدز، معلنا صافرة انتهاء المواجهة وتوقفها بسبب اندلاع الحريق في ستاد الإسكندرية الذي استضاف مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر فور وجود حريق توجهت سيارة الإطفاء لمحاولة السيطرة على الوضع الحادث كما تواجدت عربات الإسعاف أيضا خوفا من وجود أي إصابات.

وأشتعلت النيران في مباراة سموحة وبيراميدز في المبارة التي اقيمت على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتوقفت المباراة في الشوط الثاني.



وفي الدقيقة ال 51 توقفت احدث الشوط الثاني بين فريق سموحة وبيراميدز، بسبب النيران التي ملأت ستاد الإسكندرية وتوقف اللاعبين عن المباراة بسبب وجود حريق في الملعب.

وامتلأت مقصورة الصحفيين بالدخان المتطاير في مباراة سموحة وبيراميدز عقب اشتعال حريق داخل غرفة التحكيم في الكابلات.