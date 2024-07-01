كواليس جديدة بشأن أزمة كهربا مع مارسيل كولر.. مفاجأة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن مفاجأة كبرى بشأن أزمة النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

كواليس جديدة بشأن أزمة كهربا مع كولر

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كهربا لم يخوض مران المستبعدين عقب مباراة فاركو، وكولر كان على علم بذلك الأمر، وأبلغ خالد بيبو وبالفعل وقع النادي عقوبة على اللاعب بتغريمه 100 ألف جنيه".



وتابع: "كهربا تم استبعاده من مباراة طلائع الجيش، ولم يتواجد في مران الأهلي الجماعي اليوم".

واستكمل كريم رمزي:" الأزمة بين كهربا وكولر بدأت عندما صرح السويسري أن كهربا المهاجم رقم 3 في الأهلي، بعد وسام أبو علي وموديست، واللاعب غير سعيد داخل القلعة الحمراء ".

وأشار:" كهربا يرى أنه كان المهاجم الأول في الأهلي خلال الموسم الماضي، وكان من هدافي الفريق، ولذلك كان من الصعب عدم مشاركته في التشكيل الأساسي".

كما أوضح كريم رمزي:" من وجهة نظري لا أفضل اللاعب الذي يصنع المشاكل بسبب عدم مشاركته مع الفريق، وتحديدا الأندية الكبيرة التي تملك لاعبين مميزين، ولذلك من الطبيعي ألا تشارك بصفة أساسية طوال الوقت".

واختتم:" كهربا يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، ويبحث عن عروض عربية، كما أن مارسيل كولر لا يمانع رحيل اللاعب، في حال وصول عرض جيد، وتعويضه بمهاجم مميز".