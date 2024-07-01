زيزو يكشف موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس رفقه المنتخب الأولمبي.. ويعلق على تصريحات "أفشة"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس، رفقه المنتخب الوطني الأولمبي، وتحدث عن تصريحات أفشة حول جائزة رجل المباراة.



وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "المنتخب الأولمبي طلب تواجدي فى أولمبياد باريس ويشرفني ذلك".



وتابع: "واجباتي في منتخب مصر كرقم 8 مختلفة عما أقدمه مع نادي الزمالك".

وأضاف: "نظريا منافسة الزمالك على الدوري بعيدة لكن سنقاتل حتى النهاية".



وبالحديث عن النادي الأهلي، قال زيزو: "يوجد فى عائلتي أهلاوية وبحبهم ومش بحب المزايدة عشان أبان بحب الزمالك قد إيه".



وواصل: "مينفعش أغلط في النادي الأهلي عشان جماهير الزمالك تحبني، وممكن الاتنين يحبوني عادي".



واستطرد: "انا مسامح أى حد بيعمل عليا فيديوهات انتقاد، ما دام بتدخلك فلوس، هكون مبسوط إني سبب".

وأوضح: "حديث أفشة عن جائزة رجل المباراة وجهة نظره، لكن من حق كل لاعب حصدها حتى لو لم يسجل الأهداف".



واختتم زيزو حديثه قائلًا: "أنا مرتاح مع حسام حسن وهو أكثر حد اتكلم عليا قبل ما يتولي تدريب المنتخب، وأعطاني حرية وأنا مبسوط معاه لأنه واثق فيا".