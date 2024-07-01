نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سيد زيزو: في هذه الحالة سأغادر نادي الزمالك.. وتركي آل الشيخ تواصل معي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن موقفه من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وعن كواليس عرض المستشار تركي آل الشيخ لضمه لصفوف الوحدة السعودي.



وقال أحمد سيد زيزو غي تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "لو همشي من الزمالك هيكون تضحية عشان حل أزمات النادي".



وتابع: "في حالة رحيلي عن نادي الزمالك، ستكون من أجل مصلحة النادي، وكلها سنتين تلاتة وأرجع تاني".



وأضاف: "تألقت فى البرتغال وبورتو طلب التعاقد معي لمدة 5 سنوات".



وأضاف: "قعدت فى البيت 8 شهور قبل الانتقال لصفوف الزمالك، بسبب مشكلة في السفر".

وواصل: "لعبت مع الزمالك وأنا مش جاهز "مكنتش زيزو"، والناس مكنتش متابعاني فى البرتغال".



وأوضح: "معالي المستشار تركي آل الشيخ تواصل معي لضمي للوحدة السعودي خلال فترة لعبي بالبرتغال".



وأردف: "كان هناك بنود في عرض نادي الشباب للزمالك يجعله يصل إلي 12 مليون دولار".



وشدد: "عمري ما حسيت إني لاعب كرة جامد غير لما لعبت في نادي الزمالك".



واختتم أحمد سيد زيزو حديثه قائلًا: "هدفي أكون الهداف التاريخي لنادي الزمالك".