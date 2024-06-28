نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية 'الكيميا راكبة' تتصدر تريند موقع يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية الكيميا راكبة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب واحتلت المركز الأول في المحتوى الرائج على اليوتيوب.

وروج كلًا من أحمد سعد وعمرو سعد لأغنية الكيميا راكبة عبر حساباتهما الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عمرو سعد قائلًا: السمعة سابقة بيت السعد قريبا علي mbc ونوع جديد من النجاح ان شاء الله.

وكتب أحمد سعد: الكيميا راكبة.. لو كانت مسابقة إحنا الأوائل.



تفاصيل أغنية الكيميا راكبة

الكيميا راكبة من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وإخرج محمد سامي.

كلمات أغنية الكيميا راكبة

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

الكيميا راكبة

والسمعة سابقة

لو كانت مسابقة إحنا الاوائل

أخلاق أوروبا ايوة إحنا نخبة

ودماغنا هوبا بخته اللي جاوب

لما إحنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي

مننا فينا السعد بينا اسأل علينا قبل المشاكل

واصلين لحتة مش أي حته

وبأي خطه إحنا التقايل

لما إحنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي

تعاون عمرو سعد وأحمد سعد

جدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد، يستعدان لتقديم برنامج بعنوان "بيت السعد"، قريبا، وهو من إخراج محمد سامي.