طارق الشيخ: أغاني المهرجانات تترمي في "صفيحة زبالة".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب الشعبي، طارق الشيخ عن رأيه في اغاني المهرجانات، وهل ممكن ان يقدمها الفترة المقبلة.

وقال طارق الشيخ، خلال لقاءه مع رؤيا مصر، المهرجانات الشعبية دي تلمها وترميها في اقرب "صفيحة زبالة"، وانا بحترم اللي بيكتب كلمة كويسة ويغني كلمة كويسة، ولا احب الإسفاف.

واضاف طارق الشيخ، نوعية المهرجانات تكسبك فلوس ولكن لو حبيت تخرج من هذا اللون المطرب هيعاني بشكل كبير.

واكد طارق الشيخ، خلال اللقاء علي ان الفنان رضا البحراوي مطرب ولكن عمر كمال وحسن شاكوش مؤديين وليسوا مطربين.

آخر أعمال طارق الشيخ

يذكر ان طارق الشيخ، احتفل مؤخرًا بطرح اغنيته الجديدة التي تحمل اسم "حد سكة"، وهي دويتو مع المطرب السوري وسام هلال.