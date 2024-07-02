وكيل لجنة القيم بالنواب: التشكيل الوزاري الجديد يضم كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وتلبية آمال وطموحات المواطنيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:30 مساءً - أكد النائب سيد سمير، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، ترحيبه بالأسماء المطروحة بالتشكيل الحكومي الجديد، حيث أنها كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وتلبية آمال وطموحات المواطنيين في ظل الظروف والتحديات القائمة، مشيراً إلى أن الشخصيات التي تم ذكر أسمائها، لديها الخبرات والمسيرة الطويلة من العمل والإنجازات.

وقال وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن التشكيل الوزاري الجديد يمتلك الكفاءة والقدرة على تلبية آمال وطموحات المواطنين، حيث أن سيرتهم المهنية قوية ومليئة بالإنجازات، ووجودهم في الحكومة سيكون بمثابة ضخ دماء جديدة ومواصلة العمل لتنفيذ الأجندة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب تكليف رئيس الحكومة.

وأشار وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، في بيان له، إلى أن الحكومة الجديدة تأتي في توقيت حرج من تاريخ مصر في ظل ظروف وتحديات عالمية لها أثرها البالغ على القاهرة، وهذه الأسماء قادرة على أن تكون قدر التحدي والمواجهة والعمل على الحلول التي يكون لها أثرها الإيجابي على المواطن البسيط.

كما أكد على أهمية العمل على ترجمة توصيات الحوار الوطني بفعالية في الملفات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وأن تضع أفكار عصرية متطورة تُسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى ومعيشة المواطن المصري.