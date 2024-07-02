عصام هلال: ننتظر من الحكومة الجديدة التواصل مع المواطنين من أول يوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:30 مساءً - قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، هناك سياسات فى التجربة السابقة ثبتت صحتها على أرض الواقع ونحتاج أن نعظم من هذه السياسات، كما أن هناك سياسات ثبت أنها تحتاج دفعة.

وأضاف عصام هلال خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن خطاب التكليف من الرئيس السيسى للدكتور مصطفى مدبولى سيعبر عما يحتاجه السياسيين والشارع المصرى من الحكومة الجديدة.

تابع عصام هلال، كلنا ثقة فى اختيارات الحكومة الجديدة سواء من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، ولنا ثقة فى شخوصهم، وما يتردد من أسماء مطروحة للوزارة لهم تجارب سابقة، وننتظر من الحكومة الجديدة تغيير السياسات والتواصل مع المواطنين، من أول يوم والتواجد فى الشارع وأن يشعر بمشاكل الناس ويتحدث إليهم.

وأوضح عصام هلال، أن خطاب التكليف الرئاسى للحكومة الجديدة بدأ بالتحديات، وكل ما يهم الحكومة تأمين الأمن القومى للدولة المصرية، ونحتاج من رئيس الوزراء أن يأتى للبرلمان ببرنامج مفصل ومبرر للشكل الجديد للحكومة، وهناك رؤية شاملة لدى الحكومة، والشعب هو الحكم عليها.