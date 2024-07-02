شاهد مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة.. مواجهة غلاء الأسعار وحل أزمة الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:30 مساءً - تباينت ردود أفعال المواطنين فى عدد من محافظات الجمهورية فى مطالبهم من الحكومة الجديدة منها توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفرض رقابة أكبر على الأسواق لمواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار، وجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير العملة الصعبة والنظرة الجادة إلى الفلاح لأن ملف الزراعة مهم ويحقق قيمة أفضل للعملة المحلية.

وطالب عدد من أبناء محافظة البحر الأحمر من الحكومة الجديدة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى فى زيادة الاهتمام بملفى التعليم والصحة، واستكمال تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة واستكمال المشروعات الصناعية التى ستزيد من فرص العمل للشباب وتحسين الخدمات.

وطالب عدد من أهالى أسوان والأقصر باستثناء محافظتيهم من تخفيف الأحمال خاصة أنهما سياحيتين والاهتمام بتخفيض الأسعار فى قرى مصر.