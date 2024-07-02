النائبة هناء أنيس: التحالف الوطنى عكف على إسعاد المصريين بمبادرات استثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:30 مساءً - قالت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني نجح على مدار الفترة الماضية في أن يكون خير نموذج للكيان الخيري الذي يعمل على دعم ومساندة كل مصري، موضحة أنه لم يدخر جهد في تحقيق ذلك على جميع الأصعدة والنواحي الاقتصادية والاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات أولت اهتمام كبير بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.

وأكدت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن التحالف الوطني لم يقتصر دوره على الدعم المادي أو الاقتصادي بل عكف على إدخال البهجة على قلوب المصريين، فقد اطلق مبادرات استثنائية أهمها مبادرة لتخفيف المعاناة على طلاب الثانوية العامة وأسرهم، بجانب أيضًا دعم ومساندة ذوى الهمم في الكشف عن مواهبهم ودمجهم بالمجتمع، فضلا عن الفعاليات التي يطلقها التحالف لدعم الأسر في الأعياد والمناسبات.