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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن روجيرو ميكالي، المدير الفني للفراعنة كان يريد ضم لاعب ثالث فوق السن، لقائمة الفريق في أولمبياد باريس 2024.

بركات: ميكالي كان يريد ضم هؤلاء لأولمبياد باريس



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ميكالي كان يتمنى وجود لاعب آخر فوق السن، بعد ضم محمد النني وأحمد سيد زيزو".



وأضاف: "لكن كل نادي كانت له ظروفه ومبارياته، وكانت هناك اعتذارات كثيرة.. ميكالي كان يفكر في ضم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وحمدي فتحي".



وتابع: "البعض يعتقد أن الأولمبياد مسابقة غير مهمة، باعتبارها أنها خارج الأجندة الدولية، ولكن أقول لهؤلاء أن تفكيرهم خاطئ، وأطالبهم بمراجعة تاريخ وعراقة الأولمبياد".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "نحن موفقين في ترتيب مبارياتنا خلال منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، ولكن يجب على اللاعبين التركيز بقوة".