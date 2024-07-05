الرياضة

بركات: ميكالي كان يريد ضم هؤلاء لأولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن روجيرو ميكالي، المدير الفني للفراعنة كان يريد ضم لاعب ثالث فوق السن، لقائمة الفريق في أولمبياد باريس 2024.

بركات: ميكالي كان يريد ضم هؤلاء لأولمبياد باريس


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ميكالي كان يتمنى وجود لاعب آخر فوق السن، بعد ضم محمد النني وأحمد سيد زيزو".


وأضاف: "لكن كل نادي كانت له ظروفه ومبارياته، وكانت هناك اعتذارات كثيرة.. ميكالي كان يفكر في ضم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وحمدي فتحي".


وتابع: "البعض يعتقد أن الأولمبياد مسابقة غير مهمة، باعتبارها أنها خارج الأجندة الدولية، ولكن أقول لهؤلاء أن تفكيرهم خاطئ، وأطالبهم بمراجعة تاريخ وعراقة الأولمبياد".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "نحن موفقين في ترتيب مبارياتنا خلال منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، ولكن يجب على اللاعبين التركيز بقوة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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