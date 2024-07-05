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أحمد جودة - القاهرة -

قال حسن مصطفى، لاعب وسط الأهلي الأسبق، أن إلغاء مباراة الزمالك جاءت في مصلحة الأحمر، خاصة في النواحي البدنية للفريق.

حسن مصطفى: الأهلي استفاد من إلغاء مباراة الزمالك

وتابع حسن مصطفى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي استفاد من إلغاء مباراة الزمالك حصل على اسبوع راحة والفريق حاليًا جاهز لخوض العديد من المباريات في فترات زمنية قليلة".

وواصل حسن مصطفى: "لا استطيع أن أحكم على كريستو، ومن الأفضل أن يخرج معارًا لفريق مصري".

وأكمل: "اتمنى عودة أحمد قندوسي للأهلي في حالة رحيل إليو ديانج، قندوسي يقدم مستويات جيدة مع سيراميكا، بعدما رحل دون الحصول على فرصته مع الأهلي".

واختتم: "فرصة الأهلي للتتويج باللقب أكبر من بيراميدز، النسبة 60 لـ40 للأهلي".

