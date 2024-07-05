الرياضة

حسن مصطفى: الأهلي استفاد من إلغاء مباراة الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن مصطفى: استفاد من إلغاء مباراة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال حسن مصطفى، لاعب وسط الأهلي الأسبق، أن إلغاء مباراة الزمالك جاءت في مصلحة الأحمر، خاصة في النواحي البدنية للفريق.

حسن مصطفى: الأهلي استفاد من إلغاء مباراة الزمالك

وتابع حسن مصطفى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي استفاد من إلغاء مباراة الزمالك حصل على اسبوع راحة والفريق حاليًا جاهز لخوض العديد من المباريات في فترات زمنية قليلة".

وواصل حسن مصطفى: "لا استطيع أن أحكم على كريستو، ومن الأفضل أن يخرج معارًا لفريق مصري".

وأكمل: "اتمنى عودة أحمد قندوسي للأهلي في حالة رحيل إليو ديانج، قندوسي يقدم مستويات جيدة مع سيراميكا، بعدما رحل دون الحصول على فرصته مع الأهلي".

واختتم: "فرصة الأهلي للتتويج باللقب أكبر من بيراميدز، النسبة 60 لـ40 للأهلي".
 

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا