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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة بالأداء الذي قدمه الأهلي أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

محمد شبانة: كولر "تعلب" والأهلي خالف التوقعات بعد نهائي إفريقيا

وقال محمد شبانة خلال تصريحاته في برنامجه بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "الكل استمتع بالأهلي أمام الداخلية، الفريق كان جيد جدًا، والروح كانت عالية".

وتابع شبانة: "كولر مدرب تعلب، استطاع تجديد الدوافع داخل كل اللاعبين، وجعل كل لاعبي الأهلي على مستوى متقارب، لدرجة أن الجمهور لا يشعر بغياب علي معلول".

وواصل شبانة: "التوقعات كانت تشير بعد نهائي إفريقيا، أن الأهلي لا يستطيع تحمل ضغط المباريات الكبير في بطولة الدوري؛ ولكن الأهلي خالف التوقعات ويقدم مستويات ونتائج جيدة".

