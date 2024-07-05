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أحمد جودة - القاهرة -

قال ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، بأن أداء الأهلي أمام الداخلية كان جيد جدًا، كما أن كولر أدار المباراة بالطريقة المناسبة لها.

ضياء السيد: الأهلي كان رائعًا أمام الداخلية.. وارفض خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب

وتابع ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الداخلية وكان رائعًا، وتحقيق الفوز برباعية ومستوى اللاعبين أبرز المكاسب".

وواصل: "وسام أبو علي يسير على خطى ثابتة وأضاع فرصة سهلة للغاية كانت كفيلة بخروجه من مباراة الداخلية بـ هاتريك.".

وفيما يتعلق بإنضمام محمد النني للمنتخب الأولمبي، علق: "محمد النني يستطيع أن يجهز للبطولة سريعًا، هو لاعب قائد، يستطيع قيادة اللاعبين في أولمبياد باريس، والأمر نفسه لأحمد مصطفى زيزو".

وأضاف: "أرفض الاستثناءات في معسكر المنتخب الأولمبي، ولو كنت مكان ميكالي لن أقبل بخروج إبراهيم عادل أو غيره من اللاعبين لخوض مباريات مع الأندية أثناء فترة المعسكر".