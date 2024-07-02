قصواء الخلالى: وزير الاتصالات مجتهد والرياضة دئما موجود فى الملعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:30 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالى مقدمة برنامج "فى المساء مع قصواء" المذاع على قناة cbc، إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالى، الدكتور عمرو طلعت مجتهد.

وأضافت قصواء الخلالى، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الحالى أكاديمى ومتواجد مع اللاعبين ومتواجد فى الأرض والشارع ويذهب لمراكز الشباب، وهو حالة خاصة ودائما موجود فى الملعب لصالح الشباب والرياضة المصرية.

ولفتت قصواء إلى أنه إذا كان التعديل بهذه الحالة فنحن متفائلون، ومجمل الناس اللى كملت مش وحش، وكنت أتمنى أن تتغير الحكومة جميعها، وأن يكون لدينا رئيس حكومة جديد، ونحن بلد تحترم قياداتها. ويعد برنامج " في المساء مع قصواء" واحد من أبرز برامج التوك شو في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية. ويذاع برنامج "في المساء مع قصواء" في تمام الساعة التاسعة مساء على مدار أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.