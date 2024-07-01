الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.





وأوضحت، أنه تكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة اليوم على أغلب الأنحاء، حيث درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل، تتراوح مابين (37 -38) درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة. وأشارت إلى أنه تتراوح مابين (32 -33 ) درجة على المناطق الساحلية، بينما تسجل على مناطق الجـنوب مابـين (39 -42) درجة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

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