جدة - نرمين السيد - البيت الأبيض أكد مسؤول بالبيت الأبيض بأن الرئيس جو بايدن سيجتمع مع حكام الولايات الديمقراطيين، غدا الأربعاء؛ لمناقشة أدائه خلال المناظرة الرئاسية، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقد، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا المتعلق بالحصانة الرئاسية، الذي قرر أن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية الأساسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: بايدن سيجتمع مع حكام الولايات الديمقراطيين غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.