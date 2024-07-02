نشكركم على متابعتكم خبر فلاي دبي تدشن رحلاتها المنتظمة إلى إسلام أباد ولاهور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

دشنت فلاي دبي، اليوم، رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي إسلام أباد ولاهور، في باكستان.

وبحسب “وام”، هبطت الرحلتان الافتتاحيتان في مطاري إسلام أباد الدولي، وعلامة إقبال الدولي في لاهور، وكان في استقبال الرحلتين كبار المسؤولين من المطارين.

وأفادت الناقلة في بيان صحفي اليوم، أنها ومع إضافة إسلام أباد، ولاهور، توفر رحلات أكثر مرونة بين الإمارات وباكستان.

وتشمل شبكة فلاي دبي في باكستان فيصل أباد، وإسلام أباد، وكراتشي، ولاهور، وملتان، وكويتا، وسيالكوت.

وسيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي إلى مطار إسلام أباد الدولي، ومطار علامة إقبال الدولي في لاهور.

ونمت شبكة فلاي دبي لتصل إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول مكون من 88 طائرة من طراز بوينغ 737.