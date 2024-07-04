المستشفى الأمريكي دبي يفتتح مركزاً متخصصاً لعلاج أمراض انحناء العمود الفقري

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن توسعة خدماته المتميزة في معالجة الأمراض المعقدة عبر افتتاح مركز متخصص لعلاج الجنف، المعروف بانحناء العمود الفقري.

يقدم المركز أحدث التقنيات وأكثرها ابتكاراً في مجالات التشخيص والفحص والعلاج والإدارة، مما يعزز مهمة المستشفى ورؤيته المتمثلة في تقديم خدمات متميزة لمعالجة الأمراض المعقدة.

يُعرف الجنف بأنه حالة تشمل مجموعة من أمراض العمود الفقري التي تتسبب في انحناءات متفاوتة الشدة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين. تعود أسباب الجنف إلى عوامل وراثية، أو عصبية وعضلية، أو أمراض تنكسية، أو إصابات في العمود الفقري. يؤثر الجنف على نسبة كبيرة من السكان، ويمكن علاجه بفعالية كبيرة إذا تم تشخيصه مبكراً، وهناك العديد من العلاجات غير الجراحية التي تحقق نتائج جيدة.

وعلق شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي، قائلاً: “نحن ملتزمون بتوسيع خبرتنا في علاج الأمراض المعقدة، ويعد مركز الجنف خطوة نحو تحقيق هذه المهمة. إن إدارة الأمراض المعقدة جزء لا يتجزأ من الرعاية الطبية الفعالة، وسيواصل المستشفى الأمريكي دبي قيادة الطريق لضمان إيجاد حلول لأصعب الحالات الصحية.”

يُعد مركز الجنف جزءاً من مشروع توسعة الخدمات العلاجية للأمراض المعقدة في المستشفى، حيث يوفر للمرضى تقييماً متعدد التخصصات ورعاية علاجية مبنية على الأدلة العلمية، مما يعزز مكانة المستشفى كرواد في مجال الأمراض المعقدة متعددة التخصصات في المنطقة.

يتولى قيادة المركز الدكتور مايكل أنتوني، استشاري جراحة العمود الفقري العظمي الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في علاج أمراض العمود الفقري لدى الأطفال والبالغين.

يقدم الفريق المتميز في مركز الجنف تشخيصات دقيقة، وتصويراً متقدماً، وفحوصات شاملة، إضافة إلى استخدام تكنولوجيا الملاحة بالكمبيوتر والروبوتات، وتقييم ورعاية متعددة التخصصات، مما يجعله رائداً في هذا المجال بالمنطقة.

يستخدم المركز مجموعة متنوعة من الأساليب التدخلية، بما في ذلك العلاج الطبيعي، والتقويم، والجراحة عند الضرورة، لعلاج حالات الجنف والحالات المعقدة الأخرى في العمود الفقري لدى الأطفال والبالغين.