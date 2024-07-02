بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان تنفيذ اغتيال ضدي وهي محاولة لن تنجح

جدة - نرمين السيد - إيتمار بن جفير

قال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن الشاباك والمدعي العام يحاولان تنفيذ "اغتيال" ضده وهي محاولة لن تنجح، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها.





وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الإدعاء العام يطلب فتح تحقيق جنائي مع بن جفير بتهمة التحريض على العنف ضد سكان غزة.

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