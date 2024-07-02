البنتاجون: يمكن لكييف استخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى داخل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، نقلًا عن البنتاجون أنهم يحاولون تهيئة الظروف لانضمام أوكرانيا للناتو في المستقبل والقرار في النهاية لدول الحلف بما فيها الولايات المتحدة.





وأضاف البنتاجون، أنه يمكن لكييف استخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى داخل الأراضي الأوكرانية.

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