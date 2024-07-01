القاهرة الإخبارية.. نتائج أولية: الغزواني رئيسا لفترة جديدة في موريتانيا

جدة - نرمين السيد - محمد ولد الغزواني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، بأن النتائج الأولية أشارت إلى أن محمد ولد الغزواني فاز بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة في موريتانيا.





يشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة وصلت إلى 50 في المئة في حدود الساعة السادسة عصرا.

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