الجمهور يشيد بأغنية" قطر جيلك" لـ عمر كمال وحسن شاكوش

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشاد عدد كبير من الجمهور فور طرح أغنية "قطر جيلك" للفنانين حسن شاكوش وعمر كمال، معربين عن إعجابهم البالغ بالأداء والكلمات المؤثرة للأغنية.

أحد المتابعين علق قائلًا: "الأغنية تُعبر بشكل رائع، وحسن وعمر قدما أداءً مُبهرًا يستحق الاستماع المتكرر."

وأشادت إحدى المُعجبات بالأغنية، قائلةً: "كلمات الأغنية جميلة وتصل للقلب.

وأضاف آخر: "نجح الفنانان في صناعة أغنية رائعة تُعبّر عن مشاعر اللى جوانا.

تفاصيل أغنية قطر جيل

أغنية قطر جيلك من كلمات مصطفى الجن، ألحان منعم، توزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام مجدي.



كلمات أغنية قطر جيلك



وجاءت كلمات الأغنية: "واحده واحده يا قطر جيلك عارف ان مفيش بديلك انتی اصلا مين يجيلك في الدلع ولا الجمال عادى خليهم يقولو القمر فوق مين يطولو دا البطل لحظة وصولو خطوتو بتعمل زلزال



بطل مجاش اللى ينيمو ويقف قصاد سحره ويهزمه كل اللي يتحدوكي سلموا یا نمبر وان ف الجامدين عرشك مجاتش اللى تهدده منك مفيش وبيستوردوا وياعيني بيحاولوا يقلدوا وبردو جمبك مش باينين كلو يصحالو ويفوقلو دا الفرس نازل بتقلو ممكن الملعب يروقلو اصحو وحش الكون حضر".



اصحو وحش الكون حضر مين على الكوكب دا قدو كلهم قدامو هدو لا صراحه الله يهدو ممنوعات والعود خطر عسل قمر من غير أفورة لا شغل ميكب ولا فلترة لمبة كده ماشية منورة كشاف جمالك يعمى العين اسد وعودك عود مفترى تتحسدی لازم تتبخری فتحتى



نفسى على الجمبري وع الجواز وماليكي يمين بشويش على الارض حبة الشارع مش حمل دبة خف حبه تذيد محبه احنا مش قدك يا جامد حد فيكو يروح يقولو يهدا بالجمدان دا كلو لو لمحتو انا مش هحلو.. خف حبه تذيد محبه احنا مش قدك يا جامد

حد فيكو يروح يقولو يهدا بالجمدان دا كلو لو لمحتو انا مش هحلو ده اللي خلاه مشاعري قامت.. دنا ازلزل الكوكب زلزلة بس تقوليلي بحبك يلاااا وتحطى لينا صورة ع الحالة وسهم راشق بين قلبين عاشقك