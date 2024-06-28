فصائل فلسطينية: استدرجنا قوة إسرائيلية داخل مبنى مفخخ في حي الشجاعية بغزة

جدة - نرمين السيد - إصابات جيش الاحتلال

قالت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، إنهم استطاعوا الإجهاز على قوة إسرائيلية واستدراجها داخل مبنى مفخخ بعدد من العبوات شديدة الانفجار في حي الشجاعية بغزة.





يذكر أن فصائل فلسطينية، أعلنت اليوم، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن طيران الاحتلال المروحي هبط لإجلائهم.

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