نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغرافة القطري يعلن ضم خوسيلو من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى فريق الغرافة القطري جميع إجراءات الخاصة بالتعاقد مع الدولي الإسباني خوسيلو نجم ريال مدريد، لضمه للفريق والاستفادة من خدماته.

خوسيلو إلى الغرافة القطري

وعقب تفعيل ريال مدريد بند شراء خوسيلو من صفوف إسبانيول، تمكن اللاعب من الانتقال إلى الغرافة بعد أيام من الإعلان.

واعلن اليوم الجمعة نادي الغرافة القطري تعاقده بشكل رسمي مع خوسيلو لقيادة هجوم الفهود بالموسم المقبل.

حيث لعب المهاجم الإسباني مع فريق ريال مدريد هذا الموسم الذي قضاه على سبيل الإعارة، وكان عقده بوجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو.

وكشفت التقارير د أن عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع الفريق القطري سيكون لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام آخر، كما أكدت أن اللاعب انتقل بإرادته بالرغم من رغبة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في بقاءه.