بايدن: ترامب رجل مجرم وملاحق بتهم جنائية وهناك محاكمات أخرى تنتظره

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن ترامب ملاحق بتهم جنائية وهو رجل مجرم وهناك محاكمات أخرى تنتظره، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف بايدن، أن كذبة ترامب الكبرى عندما نفى أي علاقة له بأحداث السادس من يناير. وتابع أن الجرائم كانت مرتفعة في عهد دونالد ترامب.

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