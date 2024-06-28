نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد صالح وجلال الشرقاوي.. أبرز المكرمين في احتفالية وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت وزارة الثقافة تنظيم إحتفال وتكريم بعض من الفنانيين والمثقفين في احتفالات الوزارة بذكرى 30 يونيو، ومن المقرر إقامة إحتفالية خاصة بمرور ١١ عاما على ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وذلك يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

وقد أوضح الفنان تامر عبدالمنعم أن سيتم تكريم مجموعة من الأساتذة والمثقفين الذين شاركوا في إعتصام وزارة الثقافة الذي أقيم إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين وسوف يتم تقديم دروع لأهلهم وذويهم.

خالد صالح

ومن الرموز الذين سيتم تكريم أسمائهم الفنان الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الروائي الراحل بهاء طاهر، الكاتبة الراحلة فتحية العسال، الشاعر الراحل سيد حجاب.

وأضاف "عبدالمنعم" أنه سيقوم الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بإهدائهم دروع تكريم وتسليمها إلى ذويهم.

من ناحية أخرى من المقرر أن يتم عرض فيلم "شهادة على الثورة" وهو من إخراج حامد سعيد وهو إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية خلال افتتاح احتفالية عيد ثورة ٣٠ يونيه الذي سيقام الأحد المقبل على مسرح السامر بالعجوزة.

فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في إعتصام وزارة الثقافة عام ٢٠١٣ قبل إندلاع ثورة ٣٠ يونيه ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة، الفيلم تصوير ومونتاج حسام المحفوظي والاحتفالية من إخراج نيهال أحمد.

آخر أعمال تامر عبد المنعم:

ويذكر أن يحقق تامر عبد المنعم وفريق عرضه المسرحي نوستالجيا 90/80 نجاحًا كبيرًا، حيث أن فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام والأغاني والكارتون التي تم تقديمها في هذا العصر بتوزيع جديد.

الجدير بالذكر أن عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ تم عرضه على مسرح السامر بالعجوزة ثلاث ليالي امتلأ المسرح خلالها عن آخره.

وينتقل عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الأسبوع المقبل إلى المدينة الباسلة بورسعيد لمدة ليلة واحدة وبعدها إلى عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية.