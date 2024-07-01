يسرا تواصل مسيرتها الفنية الناجحة  في ملك والشاطر

القاهرة - محمد ابراهيم -

عندما نتحدث عن نجوم الفن في مصر، لا يمكن إلا أن نسلّط الضوء على أيقونة الشاشة العربية، الفنانة الكبيرة يسرا.



على مدار مسيرتها الحافلة التي امتدت لسنوات طويلة، برهنت يسرا على قدرتها الفائقة على التجدّد والتنوّع، مقدمةً أعمالًا فنية متميّزة في مختلف المجالات.

كما أصبحت يسرا منذ دخولها الفن واحدة من أكثر النجمات شعبية في الوطن العربي.

استطاعت أن تبرز في أدوار متنوّعة، سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، متجاوزةً بذلك حدود النمطية والتكرار.

من بطلة الأفلام إلى أدوار الدراما الاجتماعية المعقّدة، أثبتت يسرا قدرتها على التحوّل والانسجام مع متطلبات الشخصيات المختلفة.

لم تقتصر موهبة يسرا على التمثيل فحسب، بل امتدّت لتشمل مجالات أخرى كالغناء وتقديم برنامج.

ما يميّز مسيرة يسرا هو قدرتها على مواكبة التطوّرات الفنية والتكنولوجية، فهي لم تتوقف عند حدود معيّنة، بل واصلت تطوير نفسها وأساليب أدائها. وهذا ما جعلها تحافظ على شعبيتها وإعجاب الجمهور بها على مدار عقود.

في الوقت الراهن، ما زالت يسرا نشطة في الساحة الفنية، مقدّمة أعمالًا جديدة تضيف إلى رصيدها الفني الثري.

ويؤكد هذا على قدرتها الاستثنائية على الاستمرار والإبداع، جاعلةً منها واحدة من أهم النجوم الفنية على الساحة العربية.



وعلى صعيد آخر، تواصل النجمة يسرا مسيرتها الفنية الناجحة من خلال مشاركتها بمسرحيتها الجديدة، والتي تحمل اسم ملك والشاطر،

كما لا تزال يسرا تحافظ على حضورها القوي في المسرح،



وقد أعربت يسرا عن سعادتها بهذا التفاعل الكبير من الجمهور مع أعمالها المختلفة، مؤكدة على استمرارها في تقديم ما هو جديد ومبتكر.

ويعود سبب نجاح المسرحية إلى عدة عوامل، أهمها الموضوع المطروح الذي لقي استحسان الجمهور والذي يتناول موضوعات مختلفة، والكيمياء المترابطة بين أبطال العمل، وتوافر الإنتاج.

حيث أشاد بالجمهور السعودي بالمستوى الفني العالي للمسرحية وتفاعلوا معها بحماس كبير، مما حقق لها نجاحًا لافتًا.

قصة مسرحية ملك والشاطر



وتدور أحداث مسرحية ملك والشاطر، حول شخصية الشاطر حسن التي يقدمها أحمد عز، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.

أبطال مسرحية ملك والشاطر



تضم مسرحية ملك والشاطر بجانب الفنان أحمد عز، عدد من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: يسرا، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.