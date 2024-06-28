بايدن: الجرائم كانت مرتفعة في عهد دونالد ترامب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الجرائم كانت مرتفعة في عهد دونالد ترامب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف بايدن، أن كذبة ترامب الكبرى عندما نفى أي علاقة له بأحداث السادس من يناير. وتابع أن ترامب ملاحق بتهم جنائية وهو رجل مجرم وهناك محاكمات أخرى تنتظره.

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