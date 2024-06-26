حزب الله يستهدف موقع «بركة ريشا» الإسرائيلي

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، بأن حزب الله اللبناني، أعلن أن عناصره استهدفوا موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي بالأسلحة.





وكان حزب الله قد أعلن في بيانين منفصلين سابقين أن عناصره استهدفوا مقر ‏لواء تابع للفرقة 91 في ‏منطقة "ناحل غيرشوم" الإسرائيلية بالمسيرات الإنقضاضية، واستهدفوا موقع "بياض بليدا".

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