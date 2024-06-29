ضبط طالبين بتهمة محاولة الغش في امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضبط طالبين اليوم السبت، بتهمة محاولة الغش في امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة.





وصرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالب بمحافظة المنوفية خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادة التاريخ التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الآن.

وأشار في بيان اليوم، إلى ضبط طالب آخر خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة الفيزياء بمحافظة المنيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبين وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأيضا اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.