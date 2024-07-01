أبو سلمية: سنعيد بناء مجمع الشفاء الطبي ليخدم كل الفلسطينيين وليس عزة وحدها

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جدة - نرمين السيد - مؤتمر الأطباء المفرج عنهم من سجون الاحتلال
وقال أبو سلمية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي في مجمع ناصر الطبي بغزة، والذي أقامه الأطباء المفرج عنهم من سجون الاحتلال، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، إنه تعرض للتعذيب في سجون الاحتلال، وكسر إصبعه الإبهام، وتلقى العديد من الضربات على رأسه.
وأكد الدكتور محمد أبو سلمية، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي كارثية، مؤكدين أنه يتم الاعتداء على الأسرى داخل السجون، وتم بتر أطراف الكثير من المعتقلين مرضى السكر، نظرًا لعدم تقديم الأدوية لهم.
وأشار إلى وفاة أطباء داخل سجون الاحتلال، قائلاً: "نأسف لفقدان زملاء لنا في سجون الاحتلال، منهم الدكتور إياد الرنتيسي رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان، والدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء.
كما نوه بأنه كان قد تم اعتقاله من محور نتساريم أو الممر الأمن كما أسماه الإسرائيليون، مؤكدًا أنهم تعرضوا لكل أنواع العذاب خلف القضبان، وتم حرمان الأسرى من كافة حقوقهم، ومن الغذاء والدواء، إضافة إلى وفاة العديد من الأطباء في سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن الأطباء والممرضين الإسرائيليين يعتدون بالضرب على الأسرى المرضى، ويمنعون عنهم الغذاء، وخسروا من أوزانهم أكثر من 30 كيلو جرام، مؤكدًا أن "بعض الأسرى لا ياكلون إلا رغيف خبز واحد يوميا فقط لمدة شهور".
وأضاف أن "معتقلات وسجون الاحتلال المخصصة للأسرى من قطاع غزة مغلقة أمام المحامين والجهات الدولية والإنسانية"، وتابع: "تركنا خلفنا آلاف الأسرى يذوقون عذابات الاحتـ ـلال خلف القضبان".
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