أسماء المحافظين الجدد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - محافظة القاهرة

نشرت قناة "إكسترا نيوز"، أسماء المحافظين الجدد، وسط حالة ترقب داخل أروقة الوزارات والشارع المصري بشأن التعديل الوزاري المرتقب، لمعرفة أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، وكذلك حركة المحافظين.





وبعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك حركة المحافظين ونوابهم، سيتم أداء اليمين القانونية للوزراء والمحافظين ونوابهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكل الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة بتكليف رئاسى من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

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