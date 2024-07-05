الإفتاء تعلن الأحد أول أيام العام الهجري الجديد 1446هـ

جدة - نرمين السيد - استطلعت دار الإفتاء المصرية، عقب صلاة المغرب، هلال شهر المحرم لعام 1446 هـ.





وأعلنت الدار، تعذر رؤية هلال شهر المحرم، وبذلك يوم غدا السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة، ويوم الأحد الموافق 7 يوليو، هو أول أيام شهر المحرم وأول أيام العام الهجري الجديد 1446 هـ. وهنأت الدار الإفتاء، الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد.

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