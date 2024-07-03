العالم اليوم - إسرائيل توسع قصفها على قطاع غزة.. وأعداد الضحايا في تزايد

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل توسع قصفها على قطاع غزة.. وأعداد الضحايا في تزايد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 12:24 مساءً - قصف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى.

ففي حي الشجاعية شرق مدينة غزة تسبب القصف في مقتل عدد من النساء والأطفال، وسقوط عدد من الجرحى، وسط تعذر لوصول سيارات الإسعاف لنقل الضحايا بسبب إطلاق النار عليها من المسيرات الإسرائيلية، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشهد الحي انفجارات عنيفة وقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطائرات المُسيّرة من نوع "كواد كابتر" والمروحية "أباتشي".

وانتشل مسعفون 7 قتلى و7 جرحى من تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي منزل لعائلة مقاط في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

كما طال القصف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت المدفعية قذائف على منازل أخرى في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، تزامنا مع إطلاق مسيرات النار على مناطق متفرقة في الحي وفي البلدة القديمة.

يأتي هذا وسط تواصل عمليات البحث عن مفقودين داخل البنايات المدمرة جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي على مجمع سكني في منطقة الزرقة بمدينة غزة.

وتحدثت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، عن نقل إصابتين إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا إثر قصف طائرات منزل لعائلة الكرد في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وطال قصف مدفعي اسرائيلي عدة مناطق في مخيم النصيرات ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وسط القطاع فضلا عن منازل وسط وغرب مدينة رفح جنوب القطاع.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو التابع له قصف أكثر من 50 موقعا في قطاع غزة، وعثر على ممرات أنفاق وأسلحة وبنادق وقنابل يدوية ومخازن ذخيرة معدات عسكرية أخرى.

وارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى قرابة 38 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى نحو 87200، منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم قادته حركة حماس في 7 أكتوبر على ما يعرف بمنطقة غلاف غزة، وأسفر بحسب إحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتاجز قرابة 250 آخرين.