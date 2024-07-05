العالم اليوم - وفد التفاوض الإسرائيلي يعود.. وحماس تكشف الموعد المتوقع للرد

انتم الان تتابعون خبر وفد التفاوض الإسرائيلي يعود.. وحماس تكشف الموعد المتوقع للرد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 08:22 مساءً - كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن فريق التفاوض الإسرائيلي بقيادة رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) عاد إلى إسرائيل، الجمعة، بعد عقد اجتماعات مع وسطاء قطريين في الدوحة.

وكانت إسرائيل وافقت على الانخراط في مفاوضات بشأن وقف حرب غزة وتبادل الرهائن والأسرى، بعد إشارات من حركة حماس وصفت بالإيجابية.

وفي السياق ذاته، أكد المسؤول في حماس أسامة حمدان لـ"فرانس برس"، الجمعة، أن الحركة تتوقع ردا من إسرائيل على مقترحاتها بحلول السبت.

وقال حمدان: "نحن لا نرغب بالتحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، بانتظار أن نسمع ردا غالبا أن يكون اليوم (الجمعة) أو غدا (السبت)".

وتابع: "إذا كان الرد إيجابيا فعند ذلك سيتم الحديث عن هذه الأفكار بالتفصيل".

وأوضح القيادي في حماس أن "القدرات العسكرية للحركة في قطاع غزة لا تزال في وضع جيد يمكنها من الاستمرار في الحرب".