صنعاء تعلن خبرا هاما حول توقف الحرب فاجئ الجميع هذا اللحظات

الرياض - محمد الاطلسي - تفاعل قيادي حوثي بارز في صنعاء مع تصريحات أمريكية حول توقف الحرب في غزة وارتباطه بجبهتي لبنان والبحر الأحمر.

وكتب نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، العميد عبدالله بن عامر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الثلاثاء، 02 تموز، 2024: إقرار الامريكي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي الى عودة الهدوء الى الجبهة اللبنانية وكذلك الجبهة اليمنية تطور مهم.حسب قوله

وأضاف بن عامر: أن يرد ذلك ولو بشكل ضمني في حديث وزير الخارجية الامريكية فهذا يؤكد مستوى الاصرار في بيروت وفي صنعاء رغم التهديد والترغيب على عدم التوقف الا بوقف العدوان على غزة.