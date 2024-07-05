قرار جديد من الداخلية السعودية بمنع تسمية الأطفال بهذه الأسماء..تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - قامت المملكة العربية السعودية وبالتحديد وزارة الداخلية السعودية من اليوم بمنع تسمية المواليد الجدد بإسماء غير مقبوله، مثل تسميتهم باسماء الأندية الرياضية، أيضاً لمواكبة التطورات الإجتماعية والثقافيه المستمره بشكل دائم، وتأتي هذه الجهود للمحافظة على الهوية والقيم الدينية والثقافية.

تعرف على الأسماء المحظورة للأطفال في المملكة العربية السعودية

ووفق لآخر القرارات التي وضعتها الداخلية السعودية بمنع التسمية للمواليد الجدد بأسماء مثل الأندية الرياضية كالهلال والنصر حيث تتنافى هذه التسميات مع المعايير الثقافية والدينية، وتقع المسؤولية على الجهات المعنية في تأطير عملية التسمية والابتعاد عن التسمية التي تخل بالعرف والقيم والعادات والتقاليد الموجوده في المجتمع السعودي، وقد جاءت هذه القرارات بعد كثره التساؤول حولها وتسعى المملكة في رفع الهوية العربية والثقافية لدى المواطن السعودي.

قامت وزارة الأحوال المدنية في المملكة، على تنظيم عملية تسمية المواليد الجدد وبالأخص الأناث حيث مُنعت العديد من الأسماء وذلك لأنها قد تسئ للدين وتتعارض مع الشريعة الأسلامية والقيم المجتمعية، ووجب الإلتزام بالأسماء المعروفة والأبتعاد عن هذه الأسماء التي سنعرضها كالآتي:

من سيتاف، ملكتينا.

نانسي، بنيامين.

إيلين، كبريال.

بسيل، مملكة.

ملكة، راما.

حزن، حرب.

تولين، ليندا.

تبارك، راما.

ناردين، نبية.

ارم، ناريج.

ريتال، سانديتالين.



الاسماء الممنوعة في الأحوال المدنية السعودية، والتحذير على التسمية بها، وهي على النحو الآتي: