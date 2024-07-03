نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن السيرة الذاتية لدكتور محمد عبد اللطيف خلفا لرضا حجازي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد اختياره خلفا للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم سابقا.
وجاءت أبرز المعلومات عن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي:
- من مواليد القاهرة يونيو 1972
-سافر في سن الـ١٣ للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته.
-حصل على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012
- حصل على دكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة فيوتشر إنترناشيونال العاملة في مجال التعليم
- تولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل.
- العضو المنتدب لشركة ادفنست إديوكيشن لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.
- لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية.
-قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية