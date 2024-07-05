نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنغاريا: لا خروج من الأزمة الأوكرانية دون الحوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، في تصريح لقناة "RT" يوم الجمعة، أن الخروج من الأزمة الأوكرانية غير ممكن دون الحوار.

وقال سيارتو عقب المحادثات بين رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "دون هذا (الحوار)، ببساطة لا يوجد مخرج من الوضع (الأزمة الأوكرانية)".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى الخروج من الوضع الحالي، مضيفا: "إذا تحدثنا بعضنا مع بعض، فإننا نعطي فرصة لفتح قنوات التواصل".

وقد جرت المفاوضات بين بوتين وأوربان يوم الجمعة في الكرملين واستمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

وفي 2 يوليو الجاري زار أوربان كييف، حيث دعا زعيم النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي للموافقة على وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس الروسي في تصريح صحفي يوم الجمعة، إن "رعاة أوكرانيا يواصلون محاولة استخدام هذا البلد (أوكرانيا) وشعبه كأداة في المواجهة مع روسيا"، مضيفا أن رئيس الوزراء الهنغاري أبلغه بتفاصيل زيارته كييف.

وقد أعلن بوتين باستمرار عن استعداد موسكو للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أخذ الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية في الاعتبار.