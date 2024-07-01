علي الحجار يعلن عن موعد إذاعة الفصل الأول من ١٠٠ سنة غنا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان على حجار عن موعد إذاعة الفصل الأول من حفل 100 سنة غنا، حيث شارك جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"الليلة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة سيتم إذاعة الفصل الأول من حفل ١٠٠ سنة غنا، الموسيقار محمد فوزي، على قناتي الرسمية يوتيوب ".



تعليقات الجمهور على منشور على الحجار

وفور من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال علي الحجار



والجدير بالذكر أن آخر أعمال علي الحجار مسرحية مش روميو وجوليت، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



أبطال مسرحية مش روميو وجوليت

وضمت المسرحية مجموعة من النجوم أبرزهم، علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وإخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، ملابس علا جودةـ مي كمال، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، مخرج منفذ صفوت حجازي، وإخراج عصام السيد.

