الجمهور يشيد بصوت ولحن المطرب هيثم نبيل في "قلبي يا نيلة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يُعتبر هيثم نبيل من النجوم الصاعدين في عالم الغناء العربي، وقد حظي

بإشادة واسعة من الجمهور بعد طرح أغنيته الجديدة "قلبي يا نيلة".

تميزت هذه الأغنية بصوت رائع للمطرب هيثم والحان مبتكرة وشيقة، مما أثار إعجاب المستمعين وحقق لها نجاحًا كبيرًا.

استمرارية نجاح هيثم نبيل في إصداره لألبومه الجديد

بالإضافة إلى نجاح أغنية "قلبي يا نيلة"، فقد واصل هيثم نبيل تحقيق النجاح من خلال إصدار ألبومه الجديد، والذي يحمل زي زمان الذي القى استحسان النقاد والجمهور على حد سواء. ويتميز هذا الألبوم بتنوع الأغاني وجودة الإنتاج الفني، مما يؤكد على استمرارية التطور في مسيرة هيثم الفنية.

النجاح المتواصل في مسيرة هيثم نبيل الفنية

لم يكن نجاح هيثم نبيل وليد اللحظة، بل إنه بنى مسيرة فنية ناجحة على مدار السنوات الماضية.

فقد برز كملحن ومطرب واعد منذ بداياته وحقق العديد من الإنجازات والجوائز التي عززت من مكانته في الساحة الفنية. ويُتوقع أن يستمر هيثم نبيل في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب.

تفاصيل أغنية قلبي ي نيلة

والأغنية من ألحان هيثم نبيل، وتوزيع زووم، كلمات كريم سامي، هيثم نبيل.



كلمات اغنية قلبي يا نيلة هيثم نبيل



قلبي يا معجب بالكل

يا معلق ورد وفل

ياللي معاك ببدأ يومي

بصباح الخير هنضل

من نظرة الاقيك بتطير

في السما يعلى الامبير

دايما في الحيط ترشقني

ياسبيل عدى الكولدير



قلبي ياقلبي جتك نيلة

كده خليت خبتي تقيلة

اهدالنا شوية وريح

نام بقى خدلك تعسيلة

بتطب انت وتتدب

من نقرة تروح لمطب

وياريتك مرة بتفلح

تيجي للتوكسيك وتحب

قلبي ياقلبي جتك نيلة

وانت يا عقلي يا كومبارس

ايه ماشبعتش م القرص

ما تصحصح فوق قلبي

هيغرقنا اديله درس

قلبي يا مدلوق ياخفيف

يامسهوك أو ي وضعيف

اعقل وبلاش تتغابى

لا اشويك واكلك في رغيف

قلبي ياقلبي جتك نيلة

كده خليت خبتي تقيلة

اهدالنا شوية وريح

نام بقى خدلك تعسيلة

بتطب انت وتتدب

من نقرة تروح لمطب

وياريتك مرة بتفلح

تيجي للتوكسيك وتحب

قلبي ياقلبي جتك نيلة