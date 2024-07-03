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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: تورام إلى اليوفي وآس تعلق على تأهل تركيا لربع نهائي اليورو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 03-07-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
- كيفرين تورام إلى اليوفي
- شقيقي سوف اتحداك
- بوغاسار هو الملك منذ الآن
- عرض من اجل لوكاكو
- بعد الهجوم على غرافينا بوفون " الاسئلة بدأت الآن "
- مباراة الاخوة بين سينر وبيرتيني في ويمبلدون
كورييري ديلو سبورت
- بولونيا: كفى جينتولي وهناك فريق انكليزي كبير
- ارسنال يعرض 47 مليون من اجل كالافيوري
- مونتيلا الساحر يعبر بتركيا للدور المقبل
- نابولي يبدأ
- زانيولو مطلوب من غاسبريني
- كاربوني إلى جانب دي زيربي في مارسيليا
- ديربي في ويمبلدون بين سينر وبيريتيني
- بوغاسار هو ملك
ماركا
- ليمان " اسبانيا دولة صغيرة وعديمة الخبرة، فريق شباب"
- تركيا 2-1 النمسا
- هولندا 3-0 رومانيا
- تصفيات اولمبياد : اسبانيا 104-59 لبنان
آس
- اهلاً بكم في المستقبل
- غولر الى ربع النهائي بفوز تركيا على النسمكا وانتصار هولندا على رومانيا
- هنا يبدأ الاتلتيكو الجديد
- منصة اولى لبوغاسار
- تصفيات الاولمبياد: اسبانيا 104-59 لبنان
موندو ديبورتيفو
- يراهنون على انسو
- لعب اطفال بين شباب المانيا واسبانيا
- بنفيكا يريد ان يكون له دور مع جواو فيليكس
- اسبانيا تكتسح لبنان 104-59 في تصفيات الاولمبياد
- بوغاسار يواصل التألق
ليكيب
- طواف فرنسا: المرحلة الرابعة الاستيلاء الحقيقي
- وضع مبابي
- تركيا كبيرة وتهزم النمسا
بيلد
- كان يمكن ان يكون انقلاباً
- هونيس يرفض صفقة انتقال نجم بايرن ميونيخ
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