نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. عبد المقصود: إمام عاشور زملكاوي ومدرب ميلان السابق يقترب من تولي تدريب الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 3-7-2024 في السطور التالية:

أحمد عبد المقصود: إمام عاشور زملكاوي.. وهذا سبب انتقاله إلى الأهلي

وأكد أحمد عبد المقصود، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي: " إمام عاشور لم يتمكن من العودة إلى مستواه الحقيقي مع الزمالك، حيث كان أفضل مع الأبيض".

وتابع:" إمام عاشور سيأخذ وقت طويل، من أجل التأقلم مع فريق الأهلي، لأنه من داخله مازال زملكاوي، وبسبب تغيير طريقة اللعب، وشخصية الزمالك التي تكون مختلفة عن أي نادي آخر"

واستكمل مدرب الزمالك الأسبق:" لم يعد هناك انتماء، وإمام عاشور انتقل إلى النادي الأهلي، من أجل الأموال فقط وأن هذا هو عمله".

الزمالك يستقر على تجديد عقد يوسف أوباما

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الزمالك اتفق مع يوسف أوباما لاعب الفريق على تجديد عقده، لمدة موسمين مقابل 12 مليون جنيه سنويا".

وتابع: "اللاعب وافق على هذا المبلغ، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقده بعد أيام قليلة"

وعن موقف محمد عواد، أشار كريم رمزي: " لا يزال موقف محمد عواد مع نادي الزمالك غامض، ولكن الأقرب أنه سيرحل عن صفوف القلعة البيضاء مع نهاية الموسم ".

ميكالي يرسل قائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد باريس اليوم

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، السفر إلى فرنسا يوم 13 يوليو المقبل، على متن طائرة خاصة للمشاركة في الأولمبياد التي يبدأ المنتخب مشواره فيها يوم 24 من الشهر القادم.

غياب أبرز المحترفيين عن أولمبياد باريس

يغيب محمود حسن تريزيجيه عن قائمة المنتخب الأولمبي ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي طرابزون سبور، مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024ى بسبب المشاركة في المؤتمر الأوروبي.

ولحل أزمة المحترفيين، استقر ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي على ضم الثلاثي بلال مظهر وعمر فايد وإياد العسقلاني، ضمن قائمة مكونة من 18 لاعب لخوض منافسات الأولمبياد يوم 13 يوليو الجاري.

كولر يصدر قرار جديد بشأن محمود كهربا قبل مواجهة الداخلية.. عقاب قاسي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: " مارسيل كولر لازال غاضب من كهربا، بعدما حدث منه من مشادة كلامية مع مساعد المدرب السويسري في مران المستبعدين".

وأشار: " كولر قرر خوض محمود كهربا للتدريب بشكل منفرد، قبل مباراة طلائع الجيش، وتحديدا في العاشرة صباحا على ملعب التتش، بينما خاض باقي اللاعبين مران المستبعدين في السادسة والنصف مساءًا "

واستكمل:" واليوم أيضا سيتدرب كهربا بشكل منفرد، بعدما تم استبعاده من المران الجماعي، وبالتالي فإنه بنسبة كبيرة اللاعب سيكون خارج مباراة الفريق القادمة أمام الداخلية ".

وأوضح:" كهربا له شعبية كبيرة عند جماهير النادي الأهلي، ويحب النادي كثيرا، ولكن الجماهير ليس لديها عزيز أو غالي، إلا النادي الأهلي، الذي يدعمه أكثر من أي لاعب آخر ".

توم هيتون يجدد عقده مع اليونايتد

وقع توم هيتون حارس مرمى مانشستر يونايتد على عقد جديد مع الفريق لمدة عام.

وكان هيتون قد تخرج من أكاديمية مانشستر يونايتد ويقضي حاليا فترته الثانية مع النادي.

وبعد إنضمامه للشياطين الحمر في عام 2021، شارك الحارس في أول مباراة له مع الفريق أمام يانج يويز السويسري بدوري أبطال أوروبا في نفس العام.

كما شارك هيتون في مباراتين الأولى أمام فريق تشارلتون أثلتيك ونوتينجهام فورست في كأس كاراباو، وحافظ على نظافة شباكه في كلتا المباراتين.

وعقب تجديد عقده مع اليونايتد قال هيتون: "أنا سعيد بإستمراري في النادي، أشعر أنني لا أزال في حالة بدنية جيدة، وأنا مستعد لمساعدة الفريق في أي وقت يحتاجني فيه في الموسم المقبل".

مدرب الميلان السابق يقترب من تولي تدريب الاتحاد السعودي

كشف الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو إلي وصول نادي الاتحاد السعودي إلي مراحل متقدمة في المفاوضات مع المدرب الايطالي ستيفانو بيولي.

وأعلن العميد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء أمس رحيل مدربه الارجنتيني مارسيلو جاياردو.

وقاد الارجنتيني الاتحاد الموسم الماضي في 33 مباراة، حيث فاز 15 مباراة وتعادل في أربع مباريات وتلقي الهزيمة في 14 مباراة، ولم يتوج بأي بطولة، واحتل الفريق السعودي المركز الخامس بدوري روشن.

و قد رحل بيولي عن تدريب الروسونيري مع نهاية الموسم الماضي بالاتفاق بين الطرفين علي إنهاء التعاقد بالتراضي، بعد أن تولي تدريب الميلان منذ أكتوبر 2019 ونجح في قيادة الفريق لمنصات التتويج والحصول علي الدورى الايطالي موسم 2021/2022 بعد غياب 11 عام من التتويج بالكالتشيو.

وقد أشارت بعض التقارير الإيطالية خلال الايام الماضية أن بيولي رفض عرض رسمي من الفريق الانجليزي نوتينجهام فورست.