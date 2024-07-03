نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مع نظيره ألمانيا يوم الجمعة المقبل 5 يوليو الجاري على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، وذلك في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وكان الماتدور قد تأهل إلى ربع نهائي اليورو بعد الفوز أمام جورجيا بنتيجة 4-1، كما تأهل الماكينات الألمانية إلى نفس الدور بعد الفوز أمام الدنمارك بنتيجة 2-0.

موعد مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إسبانيا ضد ألمانيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة إسبانيا ضد ألمانيا مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.