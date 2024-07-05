ألمانيا تتجه لاقتراض 44 مليار يورو في 2025

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أحمد جودة - القاهرة - تخطط الحكومة الألمانية للاستدانة العام المقبل بقيمة 44 مليار يورو.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في برلين، اليوم الجمعة، إن الاستدانة الجديدة ستتم في إطار كبح الديون.

وذكر ليندنر أن موازنة العام المقبل تتضمن نفقات بقيمة 481 مليار يورو، من بينها 57 مليار يورو في الاستثمارات، مؤكدا أن موازنة العام المقبل ليست تقشفية "على الإطلاق"، موضحًا أنه تم التمحيص جيدًا في خطة الميزانية للكشف مواضع لتقليل النفقات.

وذكر ليندنر أن الميزانية التكميلية المخططة لعام 2024 ستعمل على زيادة صافي الاقتراض في ظل كبح الديون إلى 50.7 مليار يورو، موضحًا أن هذا يعني عدم توفير أي احتياطيات مالية لعام 2025.

وفيما يتعلق بأسابيع المفاوضات حول موازنة عام 2025، قال ليندنر الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر إنه التقى المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ونائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) 23 مرة، وأجروا مشاورات بلغ إجمالي مدتها 80 ساعة.