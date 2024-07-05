نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تتوقع رداً من إسرائيل بحلول السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المسؤول في حركة حماس أسامة حمدان أن الحركة تتوقع رداً من إسرائيل على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت.

وقال حمدان: "نحن لا نرغب بالتحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، بانتظار أن نسمع رداً غالباً أن يكون اليوم أو غداً".

وأوضح حمدان "إذا كان الرد إيجابياً فعند ذلك سيتم الحديث عن هذه الأفكار بالتفصيل لأننا سندخل في البحث التنفيذي لهذه الأفكار، وهذا أمر لن يحتاج وقتا طويلاً".

وبحسب حمدان فإنه "لم يكن هناك مقترح جديد مسلّم بل هناك نقاط محددة جرى التداول حولها، نحن لا نتحدث عن مقترح جديد أو شيء جديد بل هي نفس الورقة التي تمت الموافقة عليها والجانب الإسرائيلي اعترض عليها".

وبعد أشهر من الجمود على صعيد المفاوضات الرامية لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس من رئيس جهاز الموساد التوجه إلى قطر بعدما طرحت حركة حماس "أفكاراً" جديدة لوضع حد للحرب.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1195 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصاً خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، من بينهم 42 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

على الأثر، تعهّد نتانياهو القضاء على حماس التي تولت السلطة في غزة في عام 2007 وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل "إرهابية".

وأدت الحرب التي اندلعت على الأثر في غزة إلى مقتل أكثر من 38 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في حكومة حماس.